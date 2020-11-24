Lavrov: Dağlık Karabağ anlaşmasındaki tüm yükümlülükler yerine getiriliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı Dağlık Karabağ anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerin yerine getirildiğini ifade etti.

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Lavrov, "Anlaşmanın uygulanabilir olduğu her gün teyit ediliyor, ateşkese tam olarak uyuluyor. Bildiğiniz gibi mayın tarama çalışmaları sırasında bazı olaylar yaşandı ancak her iki tarafın çok yoğun şekilde güç kullandığı bir çatışmadan sonra bu kaçınılmazdı. Tekrar etmek isterim ki, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Rusya Devlet Başkanı'yla imzaladığı anlaşmadaki tüm yükümlülükler yerine getiriliyor" dedi.

Lavrov, Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü askerlerinin aktif şekilde çalıştığını kaydederek şunları söyledi:

"Rus barış gücü aktif şekilde ve çok kısa süreler için ilgili operasyonu gerçekleştirdi, Ermeni ve Azeri topluluklarıyla yakın iletişim halindeler, askeri faaliyetler sırasında ayrılmak zorunda kalan ve şu anda geri dönen kişilerin insani sorunlarının çözümüne katkı sunuyor. Elbette altyapının yeniden tesis edilmesine de yardımcı oluyorlar."

Dağlık Karabağ'la ilgili insani müdahale merkezinin kurulmasının önemi üzerine ayrıca duran Lavrov, Azeri tarafının hafta sonu Bakü'deki görüşmeler sırasında bu merkezin çalışmalarına katkı sunmaya ilgi duyduğunu ve bununla ilgili önerilerin incelendiğini kaydederek halihazırda onlarca Rus kurum ve kuruluşunun merkezin çalışmalarına dahil olduğunun altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı, üçlü anlaşmanın en önemli maddesinin ne olduğuna dair görüşünü de şöyle paylaştı:

"Tüm ekonomik engellerin, ulaşım altyapısı engellerinin kaldırılması, yıllardır Ermenistan ve Dağlık Karabağ'a uygulanan ablukanın sonlandırılması en önemli husus. Bu, hem büyük yaralar alan bu önemli bölgenin tüm sakinleri için ekonomik ve sosyal yaşamın tesis edilmesi hem de Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan ve Ermenistan'ın katılabileceği 'Kuzey-Güney' ve 'Doğu-Batı' uluslararası koridorları da dahil bir dizi stratejik proje açısından devasa, olumlu perspektifler sunuyor."

Lavrov, daha uygun, daha ekonomik ve daha verimli güzergahları seçmenin önündeki siyasi bariyerler kalktığına göre artık tüm bu perspektiflerin aktif şekilde hayata geçeceğini düşündüğünü ekledi.