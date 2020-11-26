Ermenistan’daki Rus askeri üssünde görevli asker ölü bulundu

Ermenistan’daki Rus askeri üssünde sözleşmeli olarak görev yapan bir Rus askerin ölü bulunduğu, yetkililerin ölümün nedenlerini araştırdığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Güney Askeri Bölge basın dairesinden yapılan açıklamada, Ermenistan’daki Rus askeri üssünde sözleşmeli olarak görev yapan bir askerin, yaşadığı evde arkadaşı tarafından bulunduğu, üssün komuta yetkilileri ile kolluk kuvvetlerinden bir heyetin olayı soruşturdukları belirtildi.

“Bir askerin cansız bedeni, askeri birliğin dışında yaşadığı yerde arkadaşı tarafından bulundu” ifadelerine yer verilen açıklama, şöyle devam etti:

“Güney Askeri Bölge’nin Ermenistan’daki Rus askeri üssünün komuta kademesinden bir heyet, kolluk kuvvetleriyle birlikte askerin ölümüyle ilgili soruşturma yürütüyor.”

Açıklamaya göre cesedi inceleyen uzmanlar, şiddet izlerine rastlamadı. Olayla ilgili ayrıntılar netleştirilmeye çalışılıyor. Basın dairesi daha fazla ayrıntı vermedi.

Geçen yaz Rusya’nın askeri üssünün bulunduğu Ermenistan’ın Gümrü kentinde bir Rus askerin ölü bulunduğu bildirilmiş, ardından olayın intihar olduğu anlaşılmıştı. Yetkililer, ‘intihara azmettirmeden’ ceza davası açıldığı bilgisini vermişti.