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    Teknik direktörlük tecrübesinin çok az olmasına rağmen Kasım 2008 tarihinde Arjantin teknik direktörlüğüne getirilmiş ve 15 ay sonra 2010 FIFA Dünya Kupası'nda istifa etmişti.

    Maradona'nın servetiyle ilgili açıklama: Cebinde hiçbir zaman 100 euro'dan fazla olmamıştı

    © REUTERS / Eddie Keogh
    Dünya
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    Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Arjantinli Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından servetine ilişkin haberler çıkmaya başladı.

    © AFP 2020 / Ronaldo Schemidt
    Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı
    Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak kabul edilen Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu. 

    Maradona’ya yakın olan Luis Ventura adlı Arjantinli bir gazeteci Maradona için,  “Banka hesabında neredeyse hiçbir şey kalmamıştı, fakir öldü” ifadesini kullandı.

    İddiaya göre Maradona öldüğünde hesabında 75 bin sterlinden (781 bin 943 lira)  daha az para vardı. Bunun nedeninin ise efsane futbolcunun aşırılık içinde yaşaması ve çevresindeki insanların cömertliğinden yararlanması olduğu belirtildi.

    'İmkanının ötesinde yaşadı ve çok cömertti'

    Öldüğünde yaklaşık 33 milyon sterlin (344 milyon 54 bin)  vergi borcu olduğu belirtilen Maradona'nın İtalya'da uzun süredir devam eden vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla mücadele etmesine yardım eden avukat Angelo Pisani de çok az parası olduğunu iddia ederek, "İmkanının ötesinde yaşadı ve çok cömertti" dedi. 

    Pisani aynı zamanda, “Parasının nereye gittiğini bilmek istiyorsanız, onu çevreleyen ve onu kullanan insanlarla konuşun. Cebinde hiçbir zaman 100 euro'dan fazla olmamıştı” ifadelerini kullandı.

    '150 milyon sterlin değerinde malı var'

    Aynı zamanda Maradona’nın 150 milyon sterlin (1 milyar 566 milyon 337 bin) değerinde malı olduğu ifade edilirken bunlar arasında ; mücevherler, arazi, Buenos Aires'in merkezinde bir bina, birkaç daire, 6 lüks araba, Küba ve İtalya'daki yatırımlar, Çin'deki futbol okulları yer alıyor. Dinamo Brest'in fahri başkanı olarak yılda 15 milyon sterlin kazandığı da söyleniyor.

    Kızından mektup 

    Diego Maradona
    © Sputnik / Vitaliy Podvitskiy
    Efsane futbolcu Maradona'ya dünyadan veda
    Öte yandan, Maradona’nın büyük kızı Dalma, sosyal medya hesabından duygu dolu bir mesaj paylaştı.

    Babasının Napoli’de oynarken kendisi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafa paylaşımında yer veren Dalma, şunları yazdı:

    “Ölmekten her zaman çok korkmuşumdur. Artık ölmekten korkmuyorum… Çünkü öldüğüm zaman sana yeniden kavuşacağımı ve sarılacağımı biliyorum. Seni şimdiden özledim baba… Seninle birlikte kalbimin yarısı da gitti. Ama yarım kalan kalbimle direnmeye devam edeceğim. Seni çok seviyorum ve hayatımın sonuna kadar seni savunacağım. Çünkü seninle bir hayatı paylaştığım için minnettarım. Yıkılmış durumdayım ama devam edeceğim. Orada beni bekle…

    Seni çok seviyorum. Torunun da öyle… Torunun seninle görüntülü konuşmak isterse ne yapacağımı bilemiyorum. Bu beni derinden yıkar. Ama ona senin kim olduğunu, neler başardığını ve nasıl bir insan olduğunu sürekli anlatacağım. Sensiz bir hayatın nasıl olabileceğini hayal bile edemiyorum. YAPAMIYORUM.

    Ama dünyanın en iyi eşi ve en güzel kızı benim devam etmemi sağlıyorlar. Yaşam kısa bir süre… Yakında görüşürüz.”

    Yaklaşık bir yıl önce eski eşi Claudia Villafane ile kızları Giannina ve Dalma'yı kendisinden 4.5 milyon dolar çalmakla suçlayarak dava açılmasını isteyen Maradona’nın, ailesi ile arası açılmıştı. Maradona, kızlarını annesi lehine yalancı şahitlik yapmakla suçlamıştı. Ancak Dalma, son yayınladığı mesajla, geçmişe sünger çektiğini gösterdi.

    Etiketler:
    Servet, Diego Maradona
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