Doha Süreci'nde taraflardan karşıt açıklamalar

Kabil’deki hükümet yetkilileri, müzakerecilerin barışa giden yol haritasının 21 noktasının tamamında anlaşmaya vardıklarını, ancak başlangıç aşamasında bazı detayların açıklığa kavuşturulmamasından ötürü Taliban'la görüşmelerin tıkandığını söyledi.

Yetkililer Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, Doha Süreci'ni, Afganistan'daki savaşı sona erdirmek için önemli bir fırsat olarak gördüğünü ve 'barış görüşmelerini başarılı kılma kararlılığında' olduğunu ifade etti.

Taliban'ın dün yaptığı açıklamada ise Kabil’den gelen 'tıkanıklık' haberinin aksine, Katar'daki müzakere ekiplerinin gelecekteki barış görüşmelerine kılavuzluk edecek ilkeler konusunda geçici bir anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Taliban'ın Doha sözcüsü Mohammed Naeem 15 Kasım'da, tarafların 21 noktada anlaşmaya vardığını, anlaşmanın Afganca ve Farsça okunduğunu bildirmişti. New York Times tıkanıklıktan ötürü Gani'yi ve yardımcılarını suçlamıştı.

Cumhurbaşkanlığı bürosundan yapılan açıklamada, hükümet ve Taliban arasındaki barış sürecini Gani'nin yavaşlattığı ile ilgili haberler 'dayanaksız ve temelsiz' olarak nitelendirildi.

Açıklamada "Görüşmelerin yürütücüsü Başkan Ghani değildir. Başkan, süreci başlatmak ve yürütmek için mümkün olan her şeyi yaptı ve Afgan halkının uzun süredir çektiği acıları sona erdirmek ve Afganistan'a kalıcı bir barış getirmek için anayasal yetkileri dahilinde her şeyi yapacak" ifadesine yer verildi.