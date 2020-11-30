Azerbaycan: Ordu birliklerimiz Laçin'e girdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 10 Kasım anlaşmasına uygun olarak Azerbaycan ordu birliklerinin Laçin bölgesine girdiğini duyurdu.

Azerbaycan ordusu, Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan anlaşma kapsamında Dağlık Karabağ'ın Laçin bölgesine girdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan Devlet Başkanı, Rusya Devlet Başkanı ve Ermenistan Başbakanı’nın imzaladığı üçlü açıklamaya uygun olarak Azerbaycan ordu birlikleri 1 Aralık’ta Laçin bölgesine girdi" ifadelerine yer verildi.