Azerbaycan ordusu 28 yıl sonra Laçin'e bayrak dikti

Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşma uyarınca Ermenistan’ın teslim etmesi gereken üçüncü ve son bölge olan Laçin de resmen Azerbaycan’ın kontrolüne geçti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde, şehre giren askerlerin komutanı, bayrak asılan binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, Azerbaycan bayrağı Laçin kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ, Azerbaycan'dır" dedi.

According to the trilateral Statement signed by the Presidents of the Republic of #Azerbaijan, the #Russian Federation, and the prime minister of the Republic of Armenia, units of the #AzerbaijanArmy entered the #Lachin region on December 1st. pic.twitter.com/OXPbm4GwRh — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) November 30, 2020

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçin ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den dün de Laçin'den çekilmişti.

Gece saatlerinde, Azerbaycan askerlerinin 1992’den sonra ilk defa Laçin bölgesine girdiği belirtilmişti.

Laçin koridoru Ermeni güçlerin denetiminde kalacak

Bunun yanında Ermenistan tarafı Laçin koridorunun denetimini elinde tutmaya devam edecek. Söz konusu koridor, resmen tanınmayan Karabağ yönetimi ile Ermenistan’ı birbirine bağlıyor.

Dağlık Karabağ'da Azeri ve Ermeni ordularının temas hattında konuşlandırılacak olan Rus barış güçleri Laçin koridoru boyunca da görev yapacak.