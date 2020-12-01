Stoltenberg: NATO Dışişleri Bakanları START-3 konusundaki ABD-Rusya diyaloğunu destekledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifaka üye olan ülkelerin dışişleri bakanlarının Şubat 2021'de sona erecek olan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) uzatılması ile ilgili ABD ile Rusya arasındaki diyaloğu desteklediklerini söyledi.

Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısının birinci gün sonu basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, NATO dışişleri bakanlarının Şubat 2021'de sona erecek olan START-3 anlaşmasının uzatılması ile ilgili ABD ile Rusya arasındaki diyaloğu desteklediklerini söyledi.

Stoltenberg, “ABD ve Rusya’nın ilerlemeye yönelik diyaloğunu memnuniyetle karşılıyoruz. Kendimizi nükleer savaş başlıklarının sayısını sınırlayan hiçbir anlaşmanın olmadığı bir durumda bulmamalıyız. Zaman tükenmek üzere” diye konuştu.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

Rusya ile ABD arasında 2010 yılında imzalanıp 5 Şubat 2011’de yürürlüğe giren ve nükleer silah kısıtlaması getiren START-3 anlaşması, iki ülkedeki konuşlu haldeki nükleer savaş başlıklarının sayısının 1550'yi, balistik füzelerin sayısının da 700'ü geçmemesini öngörüyor.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021’de dolacak.