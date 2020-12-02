Erivan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen 35 kişi gözaltına alındı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, Karabağ’daki çatışmaların sonlandırılmasına ilişkin anlaşmayı imzalamış olması nedeniyle Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep eden 35 protestocu gözaltına alındı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını talep ederek Erivan'ın merkez caddelerinden birini kapatan yüzlerce muhalif göstericiye polis müdahale etti.

Göstericilerden bazıları gözaltına alınırken, hükümet binasına yönelen diğerleri ise bir süre sonra eylemlerini sonlandırdı.

Sputnik’e konuşan Erivan Emniyet Müdürlüğü’nden bir kaynak, protesto gösterilerilerine katılan 35 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Ermenistan Özel Soruşturma Servisi, protesto gösterilerine katılanlar hakkında 'Yasal düzeni ihlal eden toplantılar düzenlemek ve yürütmek' maddesinden soruşturma başlattı.

Erivan'da Dağlık Karabağ'daki savaşın sonlandırılmasına yönelik anlaşmanın imzalanmasından beri protesto eylemleri düzenleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başlayan çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.

Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.