Azerbaycan: Türkiye'yle birlikte Karabağ’da ileri teknoloji parkı kurulacak

Azerbaycan İnovasyon Ajansı, Türkiye ile ortaklaşa Karabağ'da ileri teknoloji parkının kurulacağını, iki ülke arasında bununla ilgili bir anlaşmanın imzalandığını belirtti.

Azerbaycan İnovasyon Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karabağ her zaman kültür merkeziydi, şairlerin, müzisyenlerin ve sanatçıların yurduydu. Karabağ’ın ileri teknoloji ve inovasyon bölgesine dönüştürülmesi ülkemizin ekonomisi ve ilerlemesi için büyük öneme sahip” denildi.

Bu amaç doğrultusunda Karabağ'da bir dizi teknopark ve inovasyon merkezlerinin açılışının planlandığı kaydedilen açıklamada, "İnovasyon Ajansı bu yolda ilk adımını atmış olup Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinden birinde yer alan ve 130 teknoloji şirketine destek sağlayan GOSB teknoparkıyla bir anlaşma imzaladı" ifadesine yer verildi.

Anlaşmada, "Her iki tarafın ortak faaliyetine ilişkin maddelerin belirtildiği” aktarıldı.