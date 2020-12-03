Paris’te lüks otel kapılarını evsizlere açtı

Paris’te lüks bir otel, pandemi nedeniyle kapılarını evsizlere açtı. Otel, bir yıl boyunca odalarını evsizler için çalışan bir yardım kuruluşuna devretti.

Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan Hotel Avenir Montmartre, pandemiden önce Eyfel Kulesi ve Sacre Coeur Kilisesi manzarasıyla konuklarına lüks hizmet veriyordu. Ancak koronavirüs salgını ile birlikte boş kalan otelin odaları evsizler için bir yardım kuruluşu olan Emmaus Solidarite’ye devredildi.

Privé de touristes, l’hôtel Avenir à Montmartre a décidé d’aider les plus touchés par la pandémie de Covid-19 : les personnes sans-abris. L’établissement a été transformé en centre d'hébergement d'urgence. 42 chambres ont été mises à disposition des 85 personnes dans le besoin. pic.twitter.com/IvCMglS6jO — NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) December 1, 2020

​Emmaus Solidarite, oteli evsizlere barınak sunma amacıyla kullanmanın yanı sıra, onların ekonomik ve sosyal sorunlarına çare bulabilecekleri bir merkez haline getirdi.

Emmaus’un genel müdürü Bruno Morel, birçok evsizin sokakta yaşamaktan ve bunun getirdiği travmadan kaynaklanan fiziksel veya zihinsel hastalıkları olduğunu, hayır kurumunun, evsizlik döngüsünü kırmalarına yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

Otelde kalan evsizlerden Malili sığınmacı İbrahim, otele gelmeden evvel ara sıra iş bulduğu restoranların mutfaklarında ya da çöp kutularının arasında yattığını söyledi. "Bazı günler küçük bir iş buluyorum. Yaklaşık otuz kırk euro kazanıyorum. Bu işleri bulduğumda, geceyi geçirmek için 30 euro olan bir otele para ödüyorum. Hayatım boyunca böyle devam edeme " diyen İbrahim, otelin ve hayır kurumunun sunduğu hizmeti 'harika' bulduğunu belirtti.