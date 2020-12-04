Time dergisi ilk defa ‘Yılın Çocuğu’nu seçti

Time dergisi tarihinde ilk defa ‘Yılın Çocuğu’nu seçti. 2005 doğumlu çocuk şimdiden önemli bir bilim insanı ve mucit olarak görülüyor.

Time dergisinin seçtiği ilk ‘Yılın Çocuğu’ 15 yaşında bir bilim insanı ve mucit.

Colorado, Denver'dan Gitanjali Rao, içme suyundaki kurşunu tanımlayabilen bir cihaz ve siber zorbalığı tespit etmek için yapay zeka kullanan bir uygulama ve uygulamanın Chrome uzantısı dahil olmak üzere bir dizi alanda yeni teknolojiler icat etti. ‘Yılın Çocuğu’ seçilmesinin ardından Rao, başkalarına ‘dünyanın sorunlarını çözmek’ için fikirler üretmeleri için ilham verebileceğini umduğunu söyledi.

Introducing the first-ever Kid of the Year, Gitanjali Rao https://t.co/Hvgu3GLoNs pic.twitter.com/4zORbRiGMU — TIME (@TIME) December 3, 2020

Seçim, komedyen/TV sunucusu Trevor Noah ve gençlerden oluşan bir komite tarafından yapıldı. Komite 5 bin aday içinden beş finalist belirledi. Rao, finalistlerin içinden birinci seçildi. Gelecek cuma, Rao ve diğer dört finalist bir televizyon programında onurlandırılacak.

Oyuncu Angelina Jolie ile yaptığı röportajda Rao şunları söyledi: “Tipik bir bilim adamına benzemiyorum. Televizyonda gördüğüm bilim insanları genellikle yaşlı ve beyaz adamlardan oluşuyor."

Hedefinin değiştiğini, artık yalnızca dünyanın sorunlarını çözmek değil, aynı zamanda başkalarına da aynı şeyi yapma konusunda ilham vermeyi amaçladığını söyleyen Rao “gerçekten bu mesajı yaymak istiyorum: Ben yapabilirsem, sen yapabilirsin ve herkes yapabilir" dedi.

Time dergisi, 1927'de yılın erkeği ödülünü vermeye başladı, daha sonra onu yılın kişisi olarak güncelledi, ancak yılın çocuğunu ilk kez seçti. Çocuk dostu Time For Kids'in de yapımcılığını üstlenen Time, yeni ödül için çocuk TV kanalı Nickelodeon ile işbirliği yaptı.

Geçen yıl 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, Time dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' seçilen en genç insan olmuştu.