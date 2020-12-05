Tanınmayan Karabağ yönetimi, Rus barış gücü misyonunun genişletilmesi çağrısında bulundu

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan, Karabağ’daki Rus barış gücü misyonunun genişletilmesinin bölgenin güvenliği açısından gerekli olduğunu söyledi.

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan, Rusya'nın Karabağ'daki barış gücü misyonunun genişletilmesi yönünde çağrı yaptı.

Sputnik’e konuşan Pogosyan, "Artsakh'daki (Karabağ) Rus barış gücü birliği, barış ve istikrarın sağlanması açısından önemli bir misyonu yerine getiriyor ve personel sayısının gelecekte daha da artırılması, yalnızca bölgenin güvenlik ihtiyacından kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Karabağ yetkililerinin bu konuda çok net bir tutum sergilediğine vurgu yapan Pogosyan, “Artsakh halkının fiziksel güvenliği ve kalkınma perspektifleri, barış gücünün varlığı ile doğrudan bağlantılıdır. Barış gücü birliklerinin varlığını uzun vadeli olarak düşünüyoruz” diye konuştu.

Pogosyan, basında yer alan “Karabağ, bölgede Rus barış gücü misyonunun genişletilmesine şimdilik ihtiyaç duymuyor” şeklindeki açıklamasının, sözlerinin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını belirtti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım’da Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durması için imzalanan üçlü anlaşmanın ardından, bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı.

Tamamıyla Dağlık Karabağ’a aktarılan Rus barış gücü hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçlardan oluşuyor. Rus askerler, temas hattında kurulan toplam 23 gözlem noktasından 24 saat boyunca ateşkese uyulup uyulmadığını izliyor.