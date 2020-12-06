Dağlık Karabağ'a giden Rus askeri uzmanlar hasta kabulüne başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, "Doğu Askeri Bölgesi Özel Amaçlı Tıbbi Birliği, Dağlık Karabağ'ın başkenti Stepanakert'te yerel sakinlere yardım sağlamaya başladı. Rus askeri doktorlar, bir gün içinde yaklaşık 40 sakini kabul etti. Terapistler, cerrahlar ve diğer uzmanlar tarafından danışmanlık, muayene hizmetleri ve nitelikli tıbbi yardım sağlandı" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Stepanakert'te ikinci askeri hastanenin kurulumuna başlandığını ekledi.

Doğu Askeri Birimi'ne bağlı 60'tan fazla askeri cerrah, anestezi uzmanı, iç hastalıkları doktoru ve epidemiyoloji uzmanlarından oluşan ilk grup, 29 Kasım'da Stepanakert’e ulaşmıştı.

'210'dan fazla kayıp Ermeni asker ihbarı geldi'

Bakanlığın açıklamasında Stepanakert'teki Barış Gücü Yönetim Merkezi'nin acil hattına bir haftada 210'dan fazla kayıp Ermeni asker ihbarı geldiği belirtildi.

Rus uzmanların ihbarlar üzerine çalışmalar yaparak 186 asker hakkında verileri arama-kurtarma gruplarına aktardığını kaydeden bakanlık, 45 bölge sakikine telefonla psikolojik yardım sunulduğunu, kayıpların bulunması için sunulan yardım nedeniyle 9 teşekkür telefonu alındığını ifade etti. Bugün itibarıyla 1900'den fazla sakinin kayıp akrabalarının aranması, mallarının iade edilmesi ve çeşitli konularda destek sunulması için acil hatta başvurduğunu ekledi.

'Dağlık Karabağ'a arama-kurtarma ekibi gönderildi'

Diğer taraftan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, aralarında arama-kurtarma köpeği uzmanları, mayın tarama uzmanları, iletişimciler ve psikologların da bulunduğu arama-kurtarma ekibinden oluşan bir grubun Dağlık Karabağ'a gönderildiğini açıkladı.

Moskova'dan Stepanakert'e havalanan Il-76 askeri kargo uçağının üç yolcu otobüsü ile gerekli teçhizat ve ekipmanı da taşıdığını belirten bakanlık, Rus arama-kurtarma grubunun insani yardım sunacağının altını çizdi.