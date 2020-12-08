Putin ile Merkel telefonda Navalnıy, Karabağ ve Kovid-19’u görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Merkel’in bugünkü telefon görüşmesinde, zehirlendiği iddia edilen ve Berlin’de tedavisi süren Rus muhalif Navalnıy'ı, Dağlık Karabağ’daki insani durumu ve Kovid-19’a karşı mücadeleyi değerlendirdikleri bildirildi.

Alman federal hükümetinden Sputnik'e yapılan açıklamada, Şansölye Angela Merkel’in bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmede ele alınan konular arasında, zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Dağlık Karabağ’daki insani durum, Ukrayna’nın doğusundaki ihtilafın çözümü ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelenin olduğu kaydedildi.

İki ülke liderinin, AGİT Minsk Grubu kapsamında iş birliği yapmaya ve Normandiya formatındaki çalışmaları sürdürmeye hazır olduğunu dile getirdiği aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Koronavirüs salgınının yayılmasına karşı mücadelede işbirliği bağlamında, Rusya ve Almanya sağlık bakanlıkları arasında, özellikle aşılar konusunda daha fazla temasa geçilmesi konusunda anlaşmaya varıldı."

Açıklamada ayrıca Putin'in, Dağlık Karabağ’daki askeri eylemlerin durması yönündeki çabalar hakkında Merkel'e bilgi verdiği ve bu bölgeye konuşlandırılan Rus barış gücü birliklerini faaliyetlerini anlattığı belirtildi.

Görüşüne başvurulan Almanya hükümetinden bir kaynak, görüşmede değerlendirilen Navalnıy meselesine ilişkin ayrıntı vermedi.