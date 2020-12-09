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    Koronavirüs aşısı İngiliz Bakan'ı ağlattı

    © AFP 2020 / JACOB KING
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    İngiltere, Pfizer Biontech aşısını kullanarak dünyada aşılamaya başlayan ilk ülke oldu. İlk aşıların vurulduğu sırada Sağlık Bakanı Matt Hancock duygulu anlar yaşadı. İzleyiciler ise Hancock'u samimiyetsizlikle suçladı.

    İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’un, ilk koronavirüs aşılamaları sırasında canlı yayında duygulanıp ağlaması ‘numara yapıyor’ yorumlarına sebep oldu.

    ​Hancock, 90 yaşındaki Margaret Keenan'ın klinik deneyler dışında aşılanan ilk kişi olduğu haberinin ardından salı günü ITV'nin ‘Good Morning Britain’ programına çıktı. Program sırasında, aşılanan ikinci kişi olan 81 yaşındaki William Shakespeare’nin görüntülerini izlerken duygularına hakim olamayan Hancock gözlerini ovuşturmaya başladı. Ancak pek çok izleyici gözyaşının görünmediğini söylerek bakanın samimiyetinden şüphe ettiklerini paylaştı. İzleyiciler "Oscar Ödülü Sağlık Bakanı Matt Hancock'a gidiyor" yorumları yaptı.

    Canlı yayında ağladıktan sonra değerlendirmelerine devam eden Hancock, aşı için “Britanyalı olmakla gurur duymayı sağlıyor” sözlerini kullandı. Hancock’un sözleri The Guardian gazetesinde “Gözyaşlarını sil Hancock, İngiltere’nin aşıyla neredeyse hiçbir alakası yok” şeklinde yorumlandı.

    Hancock daha önce de kameralar karşısındaki hareketleriyle gündeme gelmişti. Muhafazakar Parti’nin Warrington North bölgesi adayı Wendy Maisey’e neredeyse yapışık durarak gerçekleştirdiği bir söyleşi birçok eleştiriye yol açmıştı.

    Aşılanan ilk kişi olma ayrıcalığı

    İngiltere, Pfizer aşısının geçen hafta onaylanmasının ardından bir koronavirüs aşısı uygulayan ilk Batı ülkesi oldu. Aşının uygulandığı ilk kişi olan Margaret Keenan, 'Kovid-19'a karşı aşılanan ilk kişi olma ayrıcalığını' hissettiğini söyledi.

    İngiltere'de ilk aşı 90 yaşındaki Margaret Keenan'a yapıldı.
    © AFP 2020 / Jacob King
    İngiltere'de koronavirüs aşılaması başladı: İlk aşı 90 yaşındaki bir kadına yapıldı

    Keenan, "Bu, isteyebileceğim en iyi erken doğum günü hediyesi çünkü bu, yılın büyük bir bölümünde tek başıma kaldıktan sonra nihayet yeni yılda ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi dört gözle bekleyebileceğim anlamına geliyor" dedi.

    Sky News’e konuşan Keenan, aşılanma görüntülerinin başkalarını da teşvik edeceğini umduğunu söyledi ve "Bu korkunç şeyden kurtulmak için en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.

    Etiketler:
    Oscar Ödülü, Pfizer, Aşı, Covid-19, Britanya, Matt Hancock
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