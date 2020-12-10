Kayıt
08:46 10 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Rusya’nın ilk küresel haber ağı RT, yayın hayatının 15. yılını kutladı

    © Sputnik / Евгений Одиноков
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1043372353_0:266:3073:1994_1200x675_80_0_0_a07a694eee96ce44611c78ae74be8d6d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202012101043372389-rusyanin-ilk-kuresel-haber-agi-rt-yayin-hayatinin-15-yilini-kutladi/

    10 Aralık 2005'te yayın hayatına başlayan, 6 dilde yayın yapan ve dünyanın en popüler uluslararası haber televizyonlarından biri haline gelen Russia Today (RT) televizyonu, 15. yaşını kutladı.

    RT televizyonu ilk kez 10 Aralık 2005’te Moskova’daki bir stüdyodan yayın hayatına başladı. Günümüzde televizyon ve çevrimiçi olarak 6 dilde yayın yapan RT, 15 yıl içinde dünyanın en popüler uluslararası haber televizyonlarından biri haline geldi. Kanal, Uluslararası Emmy Ödülleri jürisi ve aralarında Emir Kusturica, Roger Waters ve Oliver Stone’un olduğu zamanımızın önde gelen isimlerinin takdirini topladı.

    RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, "15 yaşındayız. Tüm dünyanın istihbaratları soluk verin. Doğum günümüzde hiçbir yere karışmama sözünü veriyoruz" açıklamasında bulundu.

    RT, 15. yaş gününde, Soğuk Savaş dönemindeki Amerikan sivil savunma eğitim filmleri tarzında yapılmış 'Yeşil Tehdit' adlı video yayınladı. İroni dolu video, 'RT-aktif dalgalara' karşı nasıl koruma sağlanabileceğini anlatıyor.

    RT, doğum günü arifesinde 'deepfake' teknolojisinin yardımıyla, dünya liderlerinin Rus televizyonuna karşı nasıl takıntılı olduğunu gösteren bir video daha yayınladı.

    Uluslararası IPSOS şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, her hafta dünyanın 47 ülkesinde 100 milyon kişi RT izliyor. RT, video paylaşım servisi YouTube’da 10 milyar izlenme sayısına ulaşan dünyanın ilk haber kanalı olup bu alanda BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews ve FOX News'i geride bıraktı.

    RT, 15 yıllık yayını boyunca ülke liderleriyle yüzlerce röportaj yaptı. Rusya, Sırbistan, Slovenya, Suriye, Bolivya, Venezüella, Arjantin, Ekvador ve diğer ülkelerin liderleri kanala konuştu. RT'de, ekranların efsanelerinden Larry King, Pulitzer Ödülü Sahibi Chris Hedges, Ekvador’un eski Cumhurbaşkanı Rafael Correa ve eski İskoçya Birinci Bakanı Alex Salmond'un programları yer alıyor.

    Dünyanın en prestijli televizyon ödülü Emmy'de 9 kez finale çıkan RT, 'En iyi 24 saatlik haber programı' kategorisinde Monte Carlo TV Festivali'nin kazananı oldu. Kanal, medya ve televizyon alanında toplamda yüzlerce uluslararası ödül topladı.

    Ekranın efsane sunucularından Larry King: "RT tüm dünyada izleniyor, yani birbirimize uyuyoruz."

    Sırp yönetmen Emir Kusturica: "Rus RT televizyonu, tek taraflı bilgi sunan BBC ve CNN’in aksine televizyonun nasıl olması gerektiğinin en iyi örneği."

    Pink Floyd kurucusu Roger Waters: "Dünyanın her yerinde, birçok yönden ve birçok farklı nedenden dolayı inanılmaz derecede önyargılı televizyon kanalları var. Birçok haberi RT’den öğrendiğimi bildirmekten mutluluk duyarım."

    ABD'li yönetmen Oliver Stone: "Sadece Rus kanalı RT’nin haberlerini izliyorum. Saf propaganda olan Kuzey Amerika medyasından daha çok RT’ye güveniyorum."

    İskoç yazar Irvine Welsh: "RT haklı olarak BBC’nin önyargısına işaret ediyor. ‘Kamu televizyonumuzun’ tepeden tırnağa yolsuzlukta ve bu yüzden yanlı olduğu ortada."

     

    Etiketler:
    yaş günü, Oliver Stone, Roger Waters, BBC, CNN, ABD, Larry King, Uluslararası Emmy Ödülleri, Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Russia Today (RT)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Şu an Vuhan şehri her ne kadar normal hayatına dönmüş olsa da, önlemlere uyulmaya devam ediyor.
    Pandeminin başlamasından bir yıl sonra Vuhan'da durum
    Karikatür
    Trump’tan 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma sinyali
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet