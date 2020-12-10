Rusya’nın ilk küresel haber ağı RT, yayın hayatının 15. yılını kutladı

10 Aralık 2005'te yayın hayatına başlayan, 6 dilde yayın yapan ve dünyanın en popüler uluslararası haber televizyonlarından biri haline gelen Russia Today (RT) televizyonu, 15. yaşını kutladı.

RT televizyonu ilk kez 10 Aralık 2005’te Moskova’daki bir stüdyodan yayın hayatına başladı. Günümüzde televizyon ve çevrimiçi olarak 6 dilde yayın yapan RT, 15 yıl içinde dünyanın en popüler uluslararası haber televizyonlarından biri haline geldi. Kanal, Uluslararası Emmy Ödülleri jürisi ve aralarında Emir Kusturica, Roger Waters ve Oliver Stone’un olduğu zamanımızın önde gelen isimlerinin takdirini topladı.

RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, "15 yaşındayız. Tüm dünyanın istihbaratları soluk verin. Doğum günümüzde hiçbir yere karışmama sözünü veriyoruz" açıklamasında bulundu.

RT, 15. yaş gününde, Soğuk Savaş dönemindeki Amerikan sivil savunma eğitim filmleri tarzında yapılmış 'Yeşil Tehdit' adlı video yayınladı. İroni dolu video, 'RT-aktif dalgalara' karşı nasıl koruma sağlanabileceğini anlatıyor.

RT, doğum günü arifesinde 'deepfake' teknolojisinin yardımıyla, dünya liderlerinin Rus televizyonuna karşı nasıl takıntılı olduğunu gösteren bir video daha yayınladı.

Uluslararası IPSOS şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, her hafta dünyanın 47 ülkesinde 100 milyon kişi RT izliyor. RT, video paylaşım servisi YouTube’da 10 milyar izlenme sayısına ulaşan dünyanın ilk haber kanalı olup bu alanda BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews ve FOX News'i geride bıraktı.

RT, 15 yıllık yayını boyunca ülke liderleriyle yüzlerce röportaj yaptı. Rusya, Sırbistan, Slovenya, Suriye, Bolivya, Venezüella, Arjantin, Ekvador ve diğer ülkelerin liderleri kanala konuştu. RT'de, ekranların efsanelerinden Larry King, Pulitzer Ödülü Sahibi Chris Hedges, Ekvador’un eski Cumhurbaşkanı Rafael Correa ve eski İskoçya Birinci Bakanı Alex Salmond'un programları yer alıyor.

Dünyanın en prestijli televizyon ödülü Emmy'de 9 kez finale çıkan RT, 'En iyi 24 saatlik haber programı' kategorisinde Monte Carlo TV Festivali'nin kazananı oldu. Kanal, medya ve televizyon alanında toplamda yüzlerce uluslararası ödül topladı.

Ekranın efsane sunucularından Larry King: "RT tüm dünyada izleniyor, yani birbirimize uyuyoruz."

Sırp yönetmen Emir Kusturica: "Rus RT televizyonu, tek taraflı bilgi sunan BBC ve CNN’in aksine televizyonun nasıl olması gerektiğinin en iyi örneği."

Pink Floyd kurucusu Roger Waters: "Dünyanın her yerinde, birçok yönden ve birçok farklı nedenden dolayı inanılmaz derecede önyargılı televizyon kanalları var. Birçok haberi RT’den öğrendiğimi bildirmekten mutluluk duyarım."

ABD'li yönetmen Oliver Stone: "Sadece Rus kanalı RT’nin haberlerini izliyorum. Saf propaganda olan Kuzey Amerika medyasından daha çok RT’ye güveniyorum."

İskoç yazar Irvine Welsh: "RT haklı olarak BBC’nin önyargısına işaret ediyor. ‘Kamu televizyonumuzun’ tepeden tırnağa yolsuzlukta ve bu yüzden yanlı olduğu ortada."