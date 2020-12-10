Aliyev: Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni'ne katılarak Türkiye ile birliğimizi dünyaya gösteriyoruz

'Zafer Geçidi Töreni'nde konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni'ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz" dedi.

Bakü'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Zafer Geçidi Töreni düzenleniyor.

Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni’ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmetçik, Azerbaycan'ın Azadlık Meydanı'ndaki Zafer Geçidi Töreni'ne katılıyorhttps://t.co/pxPwC7K30D — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 10, 2020

​Aliyev, "Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık. Ermenistan ordusu diz çöktü ve toprak bütünlüğümüzü, savaş meydanında kazanarak sağladık" diye konuştu.

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