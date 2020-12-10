Erdoğan: Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması mücadelenin bittiği anlamına gelmiyor

Bakü'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla 'Zafer Geçidi' töreni düzenlendi.

Törene katıldığı için Erdoğan'a teşekkür eden Aliyev, "Törene Türk heyeti ve askeri de katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni’ne katılarak Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz. Vatan muharebesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk saatlerde Azerbaycan’ın haklı davasına destek verdi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açık ve kararlı açıklamalarının Azerbaycan halkını çok sevindirdiğini anlatan Aliyev, "Benim kardeşim şunu dedi: ‘Bu savaşta Azerbaycan haklıdır. Azerbaycan yalnız değildir ve Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanındadır.’ Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği siyasi ve manevi destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış ve sevindirmiştir" dedi.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmetçik, Azerbaycan'ın Azadlık Meydanı'ndaki Zafer Geçidi Töreni'ne katılıyorhttps://t.co/pxPwC7K30D — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 10, 2020

'Azerbaycan ordusu sadece bir amaçla savaştı'

Azerbaycan ordusunun, 44 gün içerisinde parlak bir zafer kazanarak Ermenistan'ı mağlup ettiğine işaret eden Aliyev, "Bu 44 günün her günü bizim şanlı tarihimizdir. Azerbaycan ordusu sadece bir amaçla savaştı, o da işgalin son bulmasıydı" diye konuştu.

Azerbaycan’ın, 30 yıla yakın işgal altında yaşadığını hatırlatan Aliyev, "Ermenistan’ın agresif siyaseti 80’lı yılların sonlarında başlamıştır. O dönem Ermenistan topraklarında yaşayan 100 binlerce Azerbaycanlı, öz topraklarından sürüldü. Bizim halkımız bu topraklarda asırlar boyunca yaşadı fakat Ermenistan yönetimi yüz binlerce Azerbaycanlıyı topraklarından mahrum bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

Aliyev, benzer olayların Dağlık Karabağ’da da yaşandığına dikkati çekerek "Ermenistan tarafı, Azerbaycan halkına karşı katliam yaptı. Hocalı Soykırımı’nı yaptı. Şuşa ve Laçin’in de işgal edilmesiyle, Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasında coğrafi bağlantı kurulmuştur" dedi.

Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi töreni düzenlendi. Tören öncesinde askeri birlikler alana alındı. © AA / Mustafa Murat Kaynak

Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi töreni düzenlendi. Tören öncesinde askeri birlikler alana alındı. © AA / Mustafa Murat Kaynak

Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi töreni düzenlendi. Törene katılacak Türk Silahlı Kuvvetleri askeri birlikleri alanda yerini aldı. © AA / Mustafa Murat Kaynak

Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi töreni düzenlendi. Tören öncesinde askeri birlikler alana alındı. © AA / Mustafa Murat Kaynak 1 / 4 © AA / Mustafa Murat Kaynak Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi töreni düzenlendi. Tören öncesinde askeri birlikler alana alındı.

'Uluslararası tüm kurumlar Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdı ve destekledi"

Ermenistan'ın attığı gayrimeşru adımları uluslararası kamuoyunda yıllarca dile getirdiklerini anlatan Aliyev, şöyle devam etti:

"Bu adımlarımızın da sonucunu elde ettik. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında kazandık, attığımız siyasi ve diplomatik adımlar da meyvesini verdi. Uluslararası tüm kurumlar Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıdı ve destekledi. Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık."

2003’te cumhurbaşkanı seçildiğinde, Azerbaycan anayasasına ve Kuran-ı Kerim’e el basarak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü koruyacağıma yemin ettiğini belirten Aliyev, "Bugün büyük bir gururlar Azerbaycan istediğini aldı, tarihi adaleti sağladı ve uluslararası hukuku temin etti" diye konuştu.

'Bu zaferi hem sahada hem de masada kazandık'

Ermenistan’ın Karabağ’da 30 yıla yakın kurduğu savunmayı yararak ilerlediklerini kaydeden Aliyev, "Dağlık Karabağ’ın coğrafyası da Ermenistan tarafı için daha avantajlıydı. Büyük kahramanlık göstererek Azerbaycan askeri şerefli görevini yerine getirdi ve öz topraklarını işgalden kurtardı. Şuşa, Ermenistan’ın işgal ettiği ilk şehrimizdi ve işgalden kurtarılan sonuncu şehir oldu. Şuşa işgalden kurtarıldıktan sonra Ermenistan teslim oldu. Ermenistan ordusu diz çöktü ve toprak bütünlüğümüzü, savaş meydanında kazanarak sağladık. Düşmanı teslim olmaya mecbur bıraktık. Ermenistan 10 Kasım’da mağlubiyetini kabul ederek teslim olduğu bildiriye imza atmak zorunda kaldı. Bu da gösterir ki biz bu zaferi hem sahada hem de masada kazandık" değerlendirmesini yaptı.

© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Cumhurbaşkanı İlham Aliyev -Zafer Geçidi Töreni -

'Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu'​​​​​​​

Azerbaycan ordusu, tarihi görevini yerine getirdiğinin altını çizen Aliyev, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ermenistan faşizmi tekrar başkaldırırsa, yine Azerbaycan’ın demir yumruğuyla karşılaşacak. Savaş sırasında Ermenistan ordusundan 10 binden fazla firari oldu, Azerbaycan ordusundan ise 1 tane bile olmadı. Yaralı askerlerimiz bile hala savaşmak istiyordu. Bundan sonra Karabağ’ı tekrar inşa edeceğiz, buna irademiz ve imkanımız bulunmaktadır. Ermenistan yönetimi bir süre önce 'Karabağ Ermenistan’dır' demişti. Ben ise 'Karabağ Azerbaycan’dır' demiştim. Karabağ Azerbaycan’dır ve bugün dünya Karabağ’ın Azerbaycan’ın olduğunu gördü. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu."​​​​​​​

Erdoğan: Azerbaycan, kardeşim Aliyev'in dirayetli liderliği altında destan yazmaya devam edecektir

Aliyev'in ardından söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına "Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensupları, Azerbaycanlı can kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum" ifadeleriyle başladı.

Aliyev'e daveti ve misafirperverliği için şükranlarını sunan Erdoğan, "Azerbaycan'ın hem askeri hem diplomasi alanında elde ettiği bu başarıda en büyük paylardan biri şüphesiz ki kıymetli kardeşim Cenap Prezident İlham Aliyev'e aittir. Kardeşim İlham Aliyev böylelikle merhum Haydar Aliyev'in kendisine vasiyet olarak bıraktığı arzusunu da yerine getirmiştir. Bu vesileyle güçlü Azerbaycan'ın temellerini atan umummilli lider Haydar Aliyev'i de burada rahmetle yad ediyorum. Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir" dedi.

Türkiye'nin, Azerbaycan'ın yürüttüğü mücadeleye en başından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek verdiğini, bütün imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye olarak Azerbaycan ile münasebetlerde her zaman büyük lider Haydar Aliyev'in 'iki devlet, tek millet şiarını' rehber aldıklarını vurguladı.

© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

'Bütün tahribatın hesabının sorulması gerekiyor'

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz ifadesiyle Azerbaycan'ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz bildik" diyen Erdoğan, bu anlayışla Karabağ'ı 30 yıl boyunca sinede yara eylediklerini söyledi.

Erdoğan, bugün de bu yaranın kapanmasının sevincini paylaşmak, bu şanlı zaferi birlikte kutlamak için Bakü'de olduklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Bugüne kadar siyasi ve askeri alanda sürdürülen mücadele bundan sonra çok daha farklı cephelerde devam edecektir. 30 yıllık işgal döneminde bu bölgelerin virane haline geldiğini, taş üstünde taş kalmadığını hep birlikte gördük. Kardeşim İlham Aliyev'in dediği gibi Füzuli şehrinde bayrak asmaya bina dahi bulunamamıştır. Bütün şehirler tarumar edilmiş, bütün köyler yerle yeksan olmuş, mezarlıklar bile tahrip edilmiştir. Camiler yıkılmış, minareler aynı şekilde tarumar olmuştu. Ermenilerin bazıları her şeyi yıktıkları gibi tarihi ve kültürel varlıkları da tabii zenginlikleri de yağmaladılar. Bütün bu tahribatın hesabının sorulması gerekiyor."

© AA / Mustafa Kamacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, "Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Bunları görmezden gelenlerin gözleri kadar vicdanları da körleşmiştir. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Yıllardır doğdukları yerlerden uzak kalarak memleket hasretiyle yanıp tutuşan 1 milyon kaçkın, göçkün kardeşimiz artık doğdukları topraklarına dönebilmek için sabırsızlanıyor. İnşallah en kısa sürede bu kardeşlerimizin hasretinin sona ereceğine inanıyoruz. Dağlık Karabağ'a yıkım, katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin de artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor" diye konuştu.

'Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli'

Ermeni yöneticilerin halkın kaynaklarını Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcadığını belirten Erdoğan, "Halbuki bu kaynaklar anlamsız müdafaa hatlarına, silahlara, gözlerini kin ve kan bürümüş yöneticilerin ihtiraslarına harcanmamış olsa bugün manzara çok daha farklı olurdu. Ermeni politikacıların bunu çok iyi tahlil edip barış ve istikrar temelinde geleceği kurma konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz" dedi.

Ermenistan halkının, kendilerini geçmişin yalanlarıyla avutarak fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmasını dileyen Erdoğan, "Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli, düşmanlık yerine iyi komşuluk temelinde ilişkiler yeniden ele alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Azerbaycan halkının yaşadığı onca acıya rağmen kalıcı istikrar için takdire şayan bir tavır sergilediğine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanının bu iyi niyetli çabalarını biz de destekliyor, muhataplarınca değerlendirilmesini arzu ediyoruz" dedi ve şöyle konuştu:

"Artık Azerbaycan toprakları yıllardır hasret kaldığı Terter Çayı'nın sularına kavuşmuştur. Şuşa'nın dağlarının başındaki duman artık dertli değildir. Tutsak har-ı bülbül artık özgürdür, daha parlak açacaktır. Köndelen Çay artık daha coşkun akacak, Aras türküsünü daha güçlü çığıracak, Karabağ Şikestesi'ni okuyan nefesler daha yüksek, daha güçlü çıkacaktır. 'Aras'ı ayırdılar, mil ilen doyurdular, men senden ayrılmazdım zor ilen ayırdılar', ay Laçın, can Laçın, men sene gurban Laçın, güzelliğine gurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Gubadlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür.

'Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir'

Bugün Azerbaycan'ın milli şairi, büyük mücahit Ahmed Cevad Bey'in ruhunun şad olduğu gündür, bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın, Kafkas İslam Ordusu'nun yiğit neferlerinin ruhunun şad olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şad olduğu gündür. Bugün hepimiz için, tüm Türk dünyası için zafer ve gurur günüdür. Rabbime bizlere bugünleri yaşattığı için sonsuz hamdediyorum. Bugün burada tüm kalbimle bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ artık anavatanıyla kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur. Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak hedefimiz bu toprakları daha müreffeh, daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için mücadele etmektir. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece Allah'ın izniyle zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum."

Erdoğan, konuşmasına, "Bütün Azerbaycan halkını, değerli kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve şanlı Azerbaycan ordusunu, Türk ordusunu yürekten tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun" ifadeleriyle son verdi.

© AA / Mustafa Kamacı Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni düzenlendi. Törende Bayraktar İHA ve SİHAlarda yer aldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal ve Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.