Kuzey Kıbrıs, Türkiye’den 300 bin aşı bekliyor

Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüsle mücadelede toplumsal bağışıklık kazandırılmak için yaklaşık 300 bin aşı gerektiği ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs'ta gözler Türkiye’ye gelecek koronavirüs (Covid-19) aşılarına çevrildi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüsle mücadelede toplumsal bağışıklık kazandırılmak için yaklaşık 300 bin aşı gerektiğini söylerken, bu miktarın Türkiye tarafından karşılanması konusunda sorun olmadığını bildirdi..

'Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyoruz'

Kuzey Kıbrıs'ın tek açılış kapısının Türkiye olduğunu vurgulayan Bakan Pilli konuşmasına şöyle devam etti:

''Korona döneminde ve dışında da Türkiye Cumhuriyetinin bize desteği hep tam olmuştur. Geçmişte olduğu gibi bugün de yardımcı olacaklardır. Biz tabii bu dönemde yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti Halkına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yürekten teşekkür ediyorum.

11 Aralık’ta Türkiye’ye 10 milyon doz, daha sonrasında ise toplamda 50 milyon doz aşı geleceğini biliyoruz. Türkiye’ye gelen bu aşılardan bizde alacağız. Görüşmelerimize devam ediyoruz.''

'Türkiye bize gerekli aşıları verecektir'

Türkiye’de aşılamanın 11 Aralık’ta başlayacağını belirten Bakan Pilli, “Bize gelecek aşıları biz de öncelikli olarak sağlık çalışanlarına ve daha sonrasında riskli gruplara vuracağız” dedi.

“Türkiye’den istediğimiz kadar gerekli miktarlarda aşı alacağımıza inanıyorum” diyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Bir ülkede salgını kontrol altına alabilmek için en az yüzde altmış vatandaşları aşılamak gerekir. Hareketli nüfusu da hesap edersek 300 bin aşı gerekecektir. Bu noktada bize 200 ila 300 bin arasında aşı yeterli olacaktır. Anavatanımız Türkiye’den istediğimiz kadar aşağı alacağız hiç kimsenin sıkıntısı olmasın” ifadelerini kullandı.