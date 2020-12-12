Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Rus-Türk gözlem merkezi Ağdam bölgesinde kurulacak

Açıklaması Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı basın dairesinden yayınlanan Aliyev, Dağlık Karabağ’da ateşkesi gözetlemeyi hedefleyen ortak Rus-Türk gözlem merkezinin Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin 9 Kasım’da imzaladıkları anlaşma gereği Bakü’nün kontrolüne geçen Ağdam bölgesinde kurulacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre Aliyev, “Ağdam bölgesinde Gözetleme Merkezi’ni kurma aşamasındayız. Bu konu 10 Kasım tarihinde imzalanan bildiriye yansıtılış durumda. Türk-Rus gözetleme merkezi ateşkesi izleyecek. Bence bu, Türkiye ve Rusya’nın işbirliği dahil olmak suretiyle bölgesel işbirliğinin iyi bir göstergesi. Bu artık bir gerçek” ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 10 Kasım itibariyle imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.

Açıklamanın bir maddesinde Rusya ve Türkiye’nin, Dağlık Karabağ’da ateşkesi gözetlemek amacıyla ortak gözetleme merkezi kurması öngörülüyor.