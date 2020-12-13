Rus barış güçleri Stepanakert’te gün içinde 12 hektardan fazla alanı patlayıcılardan temizledi

Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, Rus barış güçleri, Dağlık Karabağ’daki Stepanakert’te gün içinde 12 hektardan fazla bir alanı patlayıcılardan temizledi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında Rus barış güçlerinin Stepanakert’te havalimanı, özel binalar, arsalar ve elektrik direklerinin bulunduğu bölgelerde mayın temizleme çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

Bakanlık, gün içinde 12 hektardan fazla bir alanın patlayıcılardan temizlendiği, 130 binanın incelendiği ve 172 patlayıcının çıkarılıp imha edildiği bilgisini verdi.

Açıklamaya göre, patlayıcılardan bazı özel bir alana götürülerek, bazıları da uzaklaştırılamadıkları için gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra bulundukları yerde imha edildi.

Rus barış güçlerinin yardımıyla gün içinde 48 elektrik kulesi, 17.2 kilometrelik elektrik hattı ve 31 trafo onarıldı.

Şimdiye kadar Rus barış güçleri tarafından 150 hektardan fazla bir alan ve yaklaşık 32 kilometrelik yol patlayıcılardan temizlendi. 4700’den fazla patlayıcı ele geçirip imha edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.