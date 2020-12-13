Ermenistan: Arutyunyan ve Şoygu Dağlık Karabağ’ı konuştu

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan Savunma Bakanı Vagarşak Arutyunyan ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Moskova’da Dağlık Karabağ’ı konuştuğu ifade edildi.

Erivan’dan yapılan açıklamada Moskova’ya iş ziyaretinde bulunan Arutyunyan ile Şoygu’nun Dağlık Karabağ’daki durumu konuştuğu belirtildi.

Ermeni tarafının iddiasına göre, Azerbaycan ordusu 12 Aralık’ta Dağlık Karabağ’ın Hadrut bölgesindeki Khin Taher ve Khtsaberd köylerine saldırıda bulundu. Ermenistan tarafından 6 kişi yaralandı. Azerbaycan tarafında ise ölü ve yaralılar var.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı dün Karabağ’da ateşkes rejimine uyulduğunu açıklamıştı.

Rus barış gücünden bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'ın Hadrut bölgesinde otomatik silahlardan ateş açılması olayının ardından, çatışmanın taraflarına ateşkes rejimine tam uyulması çağrısı yaptıklarını söylemişti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım’da Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durması için imzalanan üçlü anlaşmanın ardından, bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı.

Rus barış güçleri, temas hattında kurulan toplam 23 gözlem noktasından ateşkese uyulup uyulmadığını 24 saat izliyor.