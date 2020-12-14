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    İtalyan gazeteci Augias, Fransız onur nişanını, Sisi'ye de verildiği gerekçesiyle iade edecek

    © AA / Riccardo De Luca
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    İtalyan gazeteci-yazar Corrado Augias, Fransız 'Legion d'Honneur' onur nişanını iade etti. Augias, gerekçe olarak aynı nişanın, Giulio Regeni cinayetinde sorumluluğu bulunduğunu söylediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye de verilmiş olmasını gösterdi.

    İtalyan gazeteci-yazar Corrado Augias, Mısır'da ölü bulunan İtalyan araştırmacı Giulio Regeni cinayetinde Mısır makamlarının sorumluluğu bulunduğunu gerekçe göstererek, Fransa'nın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye 'Legion d'Honneur' onur nişanı vermesini protesto etmek için kendisinde de olan nişanı iade etti.

    La Repubblica gazetesindeki köşesinde dün, Giulio Regeni’nin hatırası ve ödülün önemine atfen kendisinde bulunan nişanı iade edeceğini açıklayan gazeteci-yazar Augias, sabah saatlerinde Fransa'nın Roma Büyükelçiliğine geldi. Büyükelçiliğe girişinden önce gazetecilere nişanı gösteren Augias, Fransa'nın Roma Büyükelçisi Christian Masset ile görüştü ve nişanı iade etti.

    Macron, Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü
    © REUTERS / GONZALO FUENTES
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    Augias, büyükelçilik çıkışında basına yaptığı açıklamada, büyükelçi ile acı ama samimi bir diyalogları olduğundan bahsederek, şunları söyledi: "Büyükelçi, nişanı neden iade ettiğimi anladığını ancak buna katılmadığını söyledi. Fransa'nın her zaman insan haklarının savunulmasında ön sırada yer alacağını belirtti. Ben de ona (Eski Libya Devlet Başkanı Muammer) Kaddafi'nin, yanılmıyorsam 2009 idi, Roma'ya yaptığı resmi ziyareti hatırlattım. (Cumhurbaşkanlığı sarayı) Quirinale'de bandoyla resmi törenle karşılandı ama kendisine herhangi bir nişan verilmedi. Sisi'ye böyle prestijli bir nişanın verilmesi ki bu nişan şövalyelik nişanı değil, özel erdemleri olanlara verilen bir nişan. Bu nedenle kendiminkini iade ettim."

    Augias, dünkü yazısında Regeni cinayetinde Mısır yönetiminin sorumluluğuna işaret ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Sisi'nin, astlarının işlediği suçlarda nesnel olarak suç ortağı olduğunu söyledim" dedi.

    Giulio Regeni cenaze
    © REUTERS / Stringer
    İtalya ile Mısır arasında öğrenci cinayeti krizi

    Giulio Regeni cinayeti

    İngiliz Cambridge Üniversitesinde doktora öğrencisi olan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bulunduğu sırada, 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu. İtalya'nın o dönemki Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, Regeni'nin vücudunda işkence izleri gördüğünü belirtmişti.

    Roma Cumhuriyet Savcılığı'nın 10 Aralık'ta tamamlandığını açıkladığı Regeni cinayetine ilişkin soruşturma, genç İtalyan araştırmacının işkence sonucunda öldüğü ve olaya 4 Mısırlı gizli servis ve güvenlik görevlisinin de karıştığı gibi önemli detayları ortaya koymuştu.

    İtalyan kamuoyu ve makamları, cinayetin işlendiği günden bu yana Mısırlı yetkililerden Regeni'nin hayatını nasıl kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor. Bu durum, İtalya-Mısır ilişkilerinin dönem dönem gerilmesine yol açıyor.

    Etiketler:
    Giulio Regeni, Abdülfettah es Sisi, Mısır, Fransa, İtalya, Legion d'Honneur
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