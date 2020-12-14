Azerbaycan, Ermenistan'a 44 esir teslim etti

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, Azerbaycan ile 10 Kasım'da imzalanan anlaşma kapsamında gerçekleştirilen mahkum takasına ilişkin bilgi verdi.

Avinyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Rus barış gücünün arabuluculuğunda esir değişimi gerçekleşti. 44 yurttaşımız Azerbaycan’dan Ermenistan’a getirildi. Şu aşamada, Kızıl Haç ve Azerbaycan’ın teyit ettiği esirler dönüyor" ifadelerini kullandı.

Avinyan, kayıp askerleri arama ve esir düştüğü düşünülen diğer yurttaşların iadesi sürecinin organizasyonunun yoğun bir şekilde devam ettiğini de sözlerine ekledi.