Ermenistan'da muhalefet genel greve gidiyor

Ermenistan'da Dağlık Karabağ'daki çatışmaların ardından bazı bölgelerin Azerbaycan'a devredilmesi nedeniyle Başbakan Paşinyan'ın istifasını talep eden muhalefet, 22 Aralık’ta genel greve gitmeye hazırlanıyor.

Ermenistan muhalefetinden Taşnaksutyun partisinin sözcüsü İşhan Sagatelyan, başkent Erivan'da düzenlenen mitingin ardından 22 Aralık'ta genel greve gitmeyi, kitlesel protestolar düzenlemeyi ve hükümet binasını çevrelemeyi planladıklarını duyurdu.

Sagatelyan, yaptığı açıklamada "22 Aralık Salı günü ülke genelinde genel grev ve kitlesel protestolar başlatıyoruz, saat 12:00'de hükümet binasını çevreleyeceğiz" dedi.

Sagatelyan ayrıca, bu hafta perşembe günü büyük bir yürüyüş ve cumartesi günü ise miting ve ardından yas yürüyüşü düzenleyeceklerini kaydetti.

Ermenistan'da muhalefet, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlandığı 10 Kasım'dan bu yana Başbakan Nikol Paşinyan'ın görevi bırakması talebiyle eylemler düzenliyor.