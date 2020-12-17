Rusya'nın Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleyle ilgili sunduğu tasarı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleyle ilgili Rusya’nın sunduğu tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti. Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, ABD ve Ukrayna'nın tasarıya 'hayır' dediğini bildirdi.

Rusya tarafından sunulan 'Nazizmin yüceltilmesi, neo-Nazizm ve günümüzdeki ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve bununla ilgili hoşgörüsüzlüğün diğer biçimlerine karşı mücadele' başlıklı tasarıya BM Genel Kurulu'nda 130 ülke 'evet' oyu verdi.

Bununla birlikte yalnızca Ukrayna ve ABD'nin karşı çıktığı tasarıya 51 ülke de 'çekimser' oy kullandı.

Tasarıda, 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarının gözden geçirilmesini ve bu savaş sırasında işlenen insanlığa karşı suçların ve savaş suçlarının reddini önlemek amacıyla ülkelere yasama, eğitim, uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak insan hakları alanında uygun somut önlemleri almaları tavsiye ediliyor.

Nazizmin yüceltilmesi ve propagandasıyla ilgili olaylar, özellikle de 2. Dünya Savaşı kurbanlarının anıtlarını hedef alan grafiti ve çizimlerin şiddetle kınandığı tasarıda, her türlü ırk ayrımcılığını yasama da dahil tüm uygun yollarla ortadan kaldırma çağrısı yapıldı.

Ayrıca tasarıda ırkçılığı, ayrımcılığı, nefreti ve etnik köken, milliyet, din veya inanca dayalı şiddeti teşvik eden eğitim materyallerinin ve söylemin kullanılması kınandı.