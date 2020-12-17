Rusya’dan BM Genel Kurulu’nda kabul edilen Kırım kararına tepki

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gennadiy Kuzmin, BM Genel Kurulu’nda Kırım’daki insan haklarıyla ilgili kabul edilen kararla 'Rusya'ya karşı oy kullanmanın' amaçlandığını ifade etti.

Aralarında Ukrayna, Almanya, İngiltere, ABD, Türkiye ve Fransa'nın da bulunduğu bazı ülkeler tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda oylamaya sunulan tasarının metninde, Kırım'ın 'geçici işgali' ve bölge 'sakinlerine karşı işlendiği saptanan büyük ihlaller ve istismarlar' kınanıyor.

BM Genel Kurul toplantısında oylanan tasarıya 64 ülkenin temsilcisi ‘evet’ derken, 23 ülke ‘hayır’ oyu, 86 ülke de ‘çekimser’ oyu kullandı.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Gennadiy Kuzmin, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada yarımadayla ilgili tartışmaların bittiğini kaydederek "Kırım ve Sivastopol Rusya’nın bir parçası oldu" dedi.

Devletin, Kırım dahil Rusya genelinde insan haklarının sağlanmasını garanti ettiğinin altını çizen Kuzmin, yarımadadaki sıkıntı ve kargaşa döneminin 2014'te sona erdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırımlılar, Kiev’de 2014 Şubat ayındaki darbe sonucu anayasaya aykırı olarak iktidara gelen rejimin kendileri için hazırladığı kanlı akıbetten kurtuldu. Halihazırda Ukrayna’nın doğusundaki yoğunlukla Rusça konuşanların yaşadığı bölgelerde olup bitenlere bir bakın."

Ukrayna’nın, kendi topraklarda düzen ve insan haklarını sağlama yeteneğine sahip bağımsız bir ülke olmaktan çıktığını söyleyen Rus diplomat, şu ifadeleri kullandı:

BM Genel Kurul toplantısında kabul edilen kararda bu sorulara yanıt verilmediğini vurgulayan Kuzmin, "Kararın amacı tamamen farklı. Kuklacılar 'yeşil düğmeye' basılmasını istiyor. Kuklacılar, Rusya’ya karşı oy kullanmanızı istiyor" diye ekledi.