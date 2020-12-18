Karabağ'da bir Rus asker hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'da yer alan Şuşa kenti yakınlarında devam eden mayın temizleme çalışmalarında bir Rus subayın meydana gelen patlama neticesinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Şuşa kenti yakınlarındaki yolun bir bölümünde mayın temizleme çalışmaları sırasında bir patlayıcı cihaz infilak etti. Uluslararası Anti Mayın Merkezi mayın temizleme ekibinden bir subay ağır yaralandı" ifadelerine yer verildi.

Acil tıbbi yardım sağlanan askerin hastaneye nakledilirken yolda hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, ölen askeri ailesine tüm yardım ve desteğin sağlanacağı kaydedildi.