Bulgar uzman Dülgerova: ABD, Kuzey Akım-2 ve TürkAkım konusunda aciz

Bulgar siyaset uzmanı Dr. Nina Dülgerova, ABD’nin Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak Kuzey Akım-2 ve TürkAkım boru hatlarının yapımını durduracak tek bir araca sahip olmadığını belirtti.

Nina Dülgerova, Rus medyasına açıklamasında, siyasi ve ekonomik etkiyi genişletmek için enerji piyasaları üzerindeki kontrolün önemine dikkat çekerek ABD’nin Kuzey Akım-2 ve TürkAkım doğalgaz boru hatlarının tamamlanmasını etkileyecek güçte olmadığını söyledi.

Dülgerova, “Rusya, Kuzey Akım-2’yi tamamlayacak. Amerikalılar bu konuda aciz, çünkü alternatif sunamıyor” ifadesini kullandı.

Bulgaristan’ın Rusya ile barışçıl ve öngörülebilir ilişkiler aradığını ama Washington’un, Moskova ve Sofya arasındaki gerilimi güçlendirmeye çalıştığını söyledi.

Rus gazını Karadeniz üzerinden Türkiye ve Avrupa'nın güneyine taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı bu yılın ocak ayında faaliyete geçmişti.

Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya bu hattan gazı ilk alan ülkeler olmuştu. Bulgaristan’dan Sırbistan'a uzanan 474 kilometrelik bölümün inşaatı, yapımını üstlenen şirketler arasındaki anlaşmazlıklar ve pandemi nedeniyle bir yıl ertelenmişti.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.