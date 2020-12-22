Erivan'da muhalefetin protesto gösterileri devam ediyor

Ermenistan'da muhalefetin hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ediyor. Başkent Erivan'ın merkezinde toplanan binlerce kişi Paşinyan'ın istifasını talep etti.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bugün, parlamento binası önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı sloganların yer aldığı pankartlar açtı.

Benzer protestolar Ermenistan Başsavcılığı binası önünde de düzenlendi.

Protestocular, Cumhuriyet Meydanı'na giden yolları ve Erivan-Vanadzor karayolunu kapattı.

Muhalefetin bugünden itibaren ilan ettiği genel greve katılan Erivan metrosu çalışanları da gösterilerde yer aldı.