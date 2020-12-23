‘Kolombiya iki Rus diplomatı sınır dışı etti’

Kolombiya hükümetinin, casusluk yapmakla suçlanan iki Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan ederek sınır dışı ettiği belirtildi.

Kolombiyalı Tiempo gazetesinin aktardığına göre, iki yıldır ülkede bulunan Rus diplomatlar Aleksandr Paristov ve Aleksandr Belousov casusluk yapmakla suçlanarak ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi.

Diplomatların, Kolombiya’nın en büyük ikinci şehri Coli’de, muhbirler yardımıyla askeri ve ekonomik bilgi topladığı öne sürülüyor. Rusların, özellikle madenlerle ilgili gizli bilgiye ilgi gösterdiği savunuluyor.

İki Rusya vatandaşının, Bogota-Amsterdam-Moskova seferiyle Kolombiya’dan ayrıldığı kaydedildi.