Azerbaycan Dışişleri'nden UNESCO'ya: Karabağ'daki kültürel mirası siyasileştirmeyin

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, UNESCO'nun Bakü'nün henüz örgüt misyonunun Dağlık Karabağ bölgesini ziyaret etme talebine yanıt vermediği şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "UNESCO'nun, kültürel mirasın korunması konusunun siyasileştirilmesine izin vermeyerek görevini bağımsız ve tarafsız bir şekilde yerine getirmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu tür açıklamaların, 'Azerbaycan ve UNESCO arasındaki işbirliği ruhuna uygun olmadığı' kaydedilen açıklamada, "Azerbaycan, UNESCO ile misyonun ayrıntılarını görüşmek için yapıcı bir diyaloğa açık ve üye ülkelerin bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve uluslararası anlamda kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığına saygı temelinde iş birliğine hazır" denildi.

Örgüt misyonunun, Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgeleri ziyaret etmesi yönünde yapılan teklifin değerlendirilmekte olduğu konusunda UNESCO'ya defalarca bilgi verdiklerine işaret eden bakanlık, Azerbaycan'ın kültürel varlıklarına verilen zararın hesaplanması için UNESCO'nun bölgeye yönelik bir misyon organize etmesi gerektiğini belirterek, "Ermenistan ordusu, geri çekilirken tarihi ve kültürel anıtlar etrafındaki arazilere mayın yerleştirerek, buraları tehlikeli bölgelere dönüştürdü" değerlendirmesinde bulundu.