Paşinyan: Rusya ile iş birliğini geliştirmeye ilgi duyuyoruz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev ile görüşerek, Rusya ile işbirliğini geliştirmeye ilgi duyduklarını söyledi.

Ermenistan Başbakanlığı'nın açıklamasına göre, Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev ile görüşen Başbakan Nikol Paşinyan, Moskova ile iş birliğini geliştirmeye ilgi duyduklarını kaydetti.

Paşinyan, Erivan'ın Moskova ile stratejik iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiğini belirterek, Rusya’nın bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesindeki kilit rolününe vurgu yaptı.

Paşinyan, "Güvenlik, ekonomi ve insani yardım alanları da dahil olmak üzere tüm alanlarda Rusya ile iş birliğinin daha da geliştirilmesi ile ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

Çeşitli alanlarda yeni ortak programlar geliştirme ve uygulama ihtiyacına dikkat çeken Paşinyan, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Dağlık Karabağ'daki durumun normale dönmesi ve bölge sakinlerine insani yardım sağlama konusundaki faaliyetlerini takdir ederek, Ermeni tarafıyla etkin iş birliği için teşekkür etti.

Ziniçev ise Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Karabağ'daki insani faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vererek, insani yardımların ulaştırılması ve diğer çalışmaların Ermeni ortaklarla yakın iş birliği içinde sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.