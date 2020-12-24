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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

    Axios: Aliyev, Türkiye ile İsrail'in arasını düzeltmeye çalışıyor

    © AA
    Dünya
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    https://tr.sputniknews.com/dunya/202012241043459567-axios-aliyev-turkiye-ile-israilin-arasini-duzeltmeye-calisiyor/

    Axios internet sitesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Türkiye ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için arabuluculuk yaptığını öne sürdü.

    Türkiye ile İsrail, ihtilaflı Dağlık Karabağ'da yaşanan savaşta Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı galip gelmesinde önemli roller üstlenmişti.

    Axios'un diplomasi muhabiri Barak Ravid'in üst düzey İsrailli yetkililerden aktardığına göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile İsrail arasında normalleşme sürecinin başlatılması için arabuluculuk yapıyor.

    Yetkililer, Aliyev'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son görüşmesinde İsrail ile yaşanan gerilimi gündeme getirdiğini aktardı.

    Yetkililere göre Aliyev'in danışmanları İsrailli meslektaşlarına, Erdoğan'ın ilişkileri normalleştirme fikrine olumlu yanıt verdiğini bildirdi.

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    Yetkililere göre Aliyev'in danışmanları, Erdoğan'ın geçmişte İsrail hakkında sarf ettiği saldırgan sözlere rağmen İsrail karşıtı olmadığını ifade ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, İsrail'e karşı artık görevde olmayan yardımcıları tarafından kışkırtıldığını öne sürdü.

    Ravid'e konuşan bir yetkili, "Aliyev ve kıdemli danışmanları, her iki iyi dostun - Türkiye ile İsrail - ilişkilerinin normale dönmesini görmek istediklerini ve bunun gerçekleşmesi için yardıma hazır olduklarını belirttiler" ifadelerini kullandı.

    İsrail ve Azerbaycan dışişleri bakanlıkları, iddialara ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

    © AA
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    Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile yakın bir tarihte yaptığı görüşmede, Bakü'nün, mevcut durumun Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme için iyi bir zaman olduğunu düşündüğünü dile getirmişti.

    Bazı yorumcular, son aylarda Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimi takiben Türkiye'nin İsrail ile yeniden ilişki kurmak istediğini öne sürüyordu.

    Ravid'e göre İsrailli yetkililer, Erdoğan'ın 'esas niyetiyle ilgili şüpheleri' nedeniyle bu konuda 'çok dikkatli olacaklarını' söylüyorlar.

    Hem Türkiye hem de İsrail, Karabağ'da yaşanan çatışmalarda Azerbaycan'a başta insansız hava araçları olmak üzere çeşitli silah sistemleri tedarik ederek Bakü'nün Erivan'a karşı askeri üstünlük kazanmasına ön ayak olmuştu.

    Etiketler:
    Gabi Aşkenazi, Arabuluculuk, Ceyhun Bayramov, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ, Normalleşme, İsrail, Türkiye, İlham Aliyev
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