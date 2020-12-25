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    Papa Francis Noel mesajında Kovid-19 aşısı için çağrı yaptı: Hepimiz aynı gemideyiz

    © AFP 2020 / HANDOUT
    Dünya
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    Papa Francis, geleneksel 'Urdi et Ordi' mesajını Vatikan'dan sanal olarak iletti. Aşı milliyetçiliğini eleştirdi, "hepimiz aynı gemideyiz" dedi.

    Papa Francis, geleneksel "Urbi et Orbi" (şehre ve dünyaya) mesajını, alışılageldiği üzere on binlerce kişinin önünde Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan değil, sanal olarak Vatikan'daki bir kürsüden iletti.

    Papa Francis Vatikan'da NBA heyetini ağırlarken
    © REUTERS / VATICAN MEDIA
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    Francis, küresel birlik ve çatışmalardan ve insani krizlerden muzdarip milletlere yardım çağrısında bulunduğu konuşmasında pandemi ve onun sosyal ve ekonomik etkilerinden bahsetti. Sağlığın uluslararası bir mesele olduğunu vurgulayan Francis, ülkelerin ‘aşı milliyetçiliği’ olarak ifade edilen rekabetçi ve aşıya erişimi zorlaştıran eylemlerini eleştirdi. Francias aşı milliyetçiliğinden ötürü yoksul halkların aşıya erişiminin zorlaşmasından korktuğunu dile getirdi.

    Francis konuşmasında şunları söyledi: “Tanrı'nın Oğlu, hükümet liderleri arasında milletler üstü bir dayanışma ruhunu hakim kılsın, böylece herkesin aşılara ve tedaviye erişimini sağlasın. Sınır tanımayan bir meydan okuma karşısında duvar dikemeyiz. Hepimiz aynı gemideyiz.”

    Koronavirüs pandemisine rağmen, Papa Francis'in, Vatikan'daki haftalık hitabında toplulukla maskesiz kaynaşması soru işaretleri yaratıyor.
    © REUTERS / REMO CASILLI
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    "Ekolojik kriz ve koronavirüs salgını ile daha da kötüleşen ciddi ekonomik ve sosyal dengesizliklerin damgasını vurduğu tarihin bu anında, birbirimizi kardeşler olarak tanımak bizim için çok daha önemli."

    Sokağa çıkma yasağı

    İtalya, Noel ve Yeni Yıl tatillerinin büyük bir bölümünde ülke çapında tecrit uygulayacak. Kısıtlamalar, papalık etkinlikleri için Aziz Petrus Meydanı'na veya bazilikaya gidilemeyeceği anlamına geliyor.

    Francis, perşembe gecesi, sokağa çıkma yasağından ötürü normalden iki saat erken başlatılan Noel Arifesi Ayini’nde ‘Noel'in her şeyden önce başkalarına yardım etme zamanı’ olduğunu ifade etti.

    Vatikan’da Papa Francis, koronavirüs salgını nedeni ile 3 ayın ardından St Peter's Meydanı’nda toplanan Hristiyanları kutsadı.
    © İHA / VATICAN MEDIA HANDOUT
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     Francis, Mart ayı başında ziyaret edeceği Suriye, Yemen, Libya, Dağlık Karabağ, Güney Sudan, Nijerya, Kamerun ve Irak'ta barış ve uzlaşma çağrısında bulundu.

    Ayrıca Burkina Fasso, Mali, Nijer, Filipinler ve Vietnam'da insani krizlerden veya doğal afetlerden muzdarip olanlar için destek istedi.

    Francis Noel Arifesi Ayini’nde şu ifadeleri kullandı: “O halde Beytüllahim’in Oğlu bize cömert ve destekleyici olmamız için yardım etsin, özellikle de savunmasız olanlara, hastalara, pandeminin ekonomik etkilerinden dolayı işsiz kalanlara ve aylardır süren kapanmalardan ötürü aile içi şiddete maruz kalan kadınlara.”

    Etiketler:
    Aziz Petrus Meydanı, İtalya, Vatikan, Papa Francis
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