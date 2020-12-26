Rusya, Karabağ'a yardım için Kızılhaç bütçesine 2 milyon İsviçre frangı katkı sağladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın Dağlık Karabağ'daki acil insani durum için ICRC bütçesine 2 milyon İsviçre frangı tutarında mali katkıda bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Rus hükümetinin kararı uyarınca, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin bütçesine, Dağlık Karabağ sorununun insani sonuçlarının çözümüne yönelik tedbirlerin alınmasıyla ilgili maliyetlerin finansmanı için 2 milyon İsviçre frangı tutarında katkı sağlandı" denildi.
Karabağ'a insani yardımın Rusya ile ICRC arasındaki verimli iş birliğinin önceliklerinden biri haline geldiğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ülkemiz, sivil nüfusa yardım etmek ve bölgenin sivil altyapısını yeniden inşa etmek için büyük çabalar sarf ediyor. Komite ile daha fazla etkileşime hazırız ve ICRC'nin yetkisi dahilindeki alanlarda etkin bir şekilde çalışmaya devam edeceğini umuyoruz."
İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Bakü'nün denetimine geçmiş oldu.
Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlandırılması öngörülüyor.
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