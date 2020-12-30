Ukrayna Anayasa Mahkemesi, Zelenskiy’i görevi kötüye kullanmakla suçladı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Aleksandr Tupitskiy, tanığa rüşvet verilmesi ve yalan beyan şüpheleri nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından 2 ay süreyle görevden uzaklaştırıldı.

Anaysa Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, “Anayasal ve hukuki açıdan bakıldığında, Ukrayna Devlet Başkanı’nın kararı yasal olarak geçersiz ve hükümsüzdür ve uygulanması mümkün değil, çünkü karar Ukrayna Devlet Başkanı tarafından anayasal yetkilerinin dışına çıkılarak alınmıştır” ifadesine yer verildi.

Devlet Başkanı’nın mahkeme üyelerini atama yetkisinin, ona üyeleri adaletten uzaklaştırma yetkisi vermediğine işaret edilen açıklamada, Tupitskiy’in görevine devam etmesi gerektiği belirtilerek, “Ukrayna Devlet Başkanı’nın bu kararı çıkarması, aslında Ukrayna Anayasa Mahkemesi üyelerinin faaliyetine yasadışı müdahale ve görev yükümlülüklerini yerine getirmesinin önünde engeldir, bunun sonucu da kanunla öngörülen kanuni mesuliyettir” dendi.

Ukrayna Ceza Kanunu’nun, bir devlet adamı ile yargı kurumlarının çalışmalarına müdahale için sorumluluk öngören 344 ve 376. maddesine işaret eden Anayasa Mahkemesi, bu maddelerinin ihlalinin 2 ilâ 3 yıl arasında hapis cezasına yol açtığını kaydetti.

Ukrayna Anayasa Mahkemesi Başkanı Tupitskiy’e karşı devlet ihaneti dahil birkaç suçlama yöneltilmişti. Tupitskiy, suçlamaları baskı olarak nitelendiriyor.