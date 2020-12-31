2020'den kurtulmak için can atan dünya, yeni yıla ev hapsinde yalnız girdi

Geçen yılbaşından beri koronavirüs pandemisinin en az 82 milyon kişiyi enfekte edip 1.8 milyon kişinin canını almasının ardından, 2020'yi göndermeye can atan insanlık, 2021'e sıkı önlemler altında kutlamalar olmaksızın girdi.

2021'e ilk giren ülkelerden biri olan Avustralya'da Sidney kentinin sembolü Opera Binası'nın önünde geleneksel havai fişek gösterisi yapıldı, ama buna sadece limandaki teknelerle içindeki az sayıda kişi tanık oldu. Avustralyalılar gösteriyi evde TV'den izledi.

Çin'in başkenti Pekin'de geleneksel ışık gösterisi iptal oldu, Rusya'nın başkenti Moskova'da Kızıl Meydan, Britanya'nın başkenti Londra'nın Trafalgar Meydanı, İspanya'nın başkenti Madrid'de Sol Meydanı'nın etrafı barikatlarla çevrildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da geleneksel nehir atlayışları yapılmadı, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı boş kaldı, Papa bu kez kitleler için Yeni Yıl Ayini yapmadı.

20 milyon İngiliz ev hapsinde

Koronavirüsün mutasyon geçirmiş yeni varyantının yüzde 70 daha bulaşıcı halde kasıp kavurduğu Britanya'da bulaşın en yoğun bölgelerde yaşayan 20 milyon kişi, evden çıkmama talimatı altına alındı.

Times Meydanı sadece sağlık çalışanlarına açıldı

ABD'nin New York kentinin eğlence merkezlerinden Times Meydanı'nda geleneksel geri sayıma, bu kez yüz binlerin değil, sadece doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanlarının katılımına açık olduğu, ailelerinin daha geride sosyal mesafe içinde durması gerektiği açıklandı.

Fransa'da yılbaşı partilerine karşı 100 bin polis ve jandarma

Türkiye dahil pek çok ülkede yeni yılda gece sokağa çıkma yasağı ya da tümden kapanma vardı.

67 milyon nüfuslu Fransa'da sokağa çıkma yasağının bozulmaması ve Yeni Yıl partilerine izin verilmemesi için 100 binden fazla polis ve jandarma görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sokağa çıkma yasağının başlayacağı 20.00'den itibaren kent merkezleri ve bazı dış mahallelerde güvenlik güçlerinin görünür olacağını belirtti.

Darmanin, ülkede toplu taşımanın tamamen kapatılmasının değerlendirilmesini de istedi.

Yeni Zelanda, Vuhan gibi istisnalar

Bazı istisnalar vardı.

Mesela solcu kadın başbakan Jacinda Ardern'in ilkeli mücadelesi sayesinde virüs vakasını sıfırlamış Yeni Zelanda'da yeni yıl kutlamaları eskisi gibi düzenlendi.

Pandeminin başladığı yer olarak bilinen Çin'in Vuhan kentinde de çok sıkı önlemlerle virüs vakası sıfırlanmış olduğundan, meydanda toplanan maskeli gençler neşeli bir kutlama yaptı.