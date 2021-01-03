Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 60 milyonu geçti

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 60 milyon 97 bin 97 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 12 milyon 361 bin 387, Hindistan'da 9 milyon 927 bin 310, Brezilya'da 6 milyon 769 bin 420 ve Rusya'da 2 milyon 599 bin 35 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de 2 Ocak itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 126 bin 432 kişi sağlığına kavuştu.

1 milyon 843 bin 556 kişi hayatını kaybetti

İyileşenlerin sayısı Kolombiya'da 1 milyon 530 bin 793'e, İtalya'da 1 milyon 489 bin 154'e, Arjantin'de 1 milyon 447 bin 92'ye, Almanya'da 1 milyon 368 bin 100'e, Meksika'da 1 milyon 90 bin 905'e ve Polonya'da 1 milyon 55 bin 436'ya ulaştı.

Dünya genelinde 23 milyon 42 bin 226 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelindeki vaka sayısı 84 milyon 982 bin 879’a ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 843 bin 556 kişi hayatını kaybetti.