ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını delen Fransız bankasına 8.5 milyar dolar ceza

ABD'nin Suriye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını delen bir Fransız bankasının, ABD Hazine Bakanlığı'na yaklaşık 8.5 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

ABD yönetiminin Suriye'yi hedef alan tek taraflı yaptırımlarını delen bir Fransız bankasına para cezas kesildi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan açıklamada, 'Arap ve Fransız Bankalar Birliği' (UBAF) bankasının, ABD’nin yaptırımlarına aykırı şekilde gerçekleştirilen 127 işlem vakasına karşılık 8 milyon 572 bin 500 dolar ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "UBAF, yaptırıma tabi Suriye mali kurumlar adından ödemeler yaptı" denildi.