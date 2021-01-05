Rus barış gücü Karabağ'da yaklaşık 19 bin patlayıcı maddeyi etkisiz hale getirdi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus barış gücü birliklerinin 23 gözetim noktasından bölgedeki durumu izlemeye devam ettiği, sığınmacıların evlerine dönmelerine yardım ettiği ve patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Rus barış gücünde yer alan istihkam birliklerinin çalışmasında ilişkin açıklamada, "Rus barış gücündeki istihkam birliklerinin yaptığı çalışmalarda 414 hektardan fazla bir alan, yaklaşık 160 kilometre karayolu, 22'si sosyal öneme sahip tesis olmak üzere 617 bina ve yapı patlayıcılardan temizlendi. Yaklaşık 19 bin patlayıcı madde tespit edilerek etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Dağlık Karabağ'da patlayıcı uzmanları tarafından bulunan ve toplanan mühimmatın özel donanımlı bir poligona nakledilerek imha edildiğini bildiren bakanlık, tahliyesi mümkün olmayan patlayıcı maddelerinse yerine imha edildiği bilgisini paylaştı.

Açıklamada ayrıca Rus askeri uzmanların mayın tarama çalışmaları sırasında modern Uran-6 sistemlerini kullandıklarını ve bu sistemlerin dağlık alanlarda ve kötü hava koşullarında yüksek tempoyla mayın tarama çalışmaları yürütülmesini sağladığı vurgulandı.

Daha önce Rus barış gücü birliklerinin Ermenistan’dan Dağlık Karabağ’a dönen yaklaşık 100 sığınmacıyı taşıya bir konvoya refakat ettiğini bildiren bakanlık, bölgede askeri faaliyetlerin sona erdiği tarihten bu yana 47 bin 287 sığınmacının Dağlık Karabağ'a güvenli bir şekilde döndüğünü, bu kişilere insani yardım sağlandığını ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Dağlık Karabağ’da başlayan çatışmaların 10 Kasım itibarıyla durması için bir anlaşma imzalanmasının ardından ateşkes sağlanmış ve bölgedeki tüm askeri faaliyetler sonlandırılmıştı.