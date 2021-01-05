Aliyev: Dağlık Karabağ'ın Fuzuli kentine havaalanı inşa edilmesi için talimat verdim

Azerbaycan'ın yeni Kültür Bakanı Anar Kerimov'la videokonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştiren Aliyev, Dağlık Karabağ'da yeni havaalanı inşa edileceği bilgisini paylaştı.

Aliyev, "Verdiğim talimatla Fuzuli'de uluslararası havaalanı inşa edilecek. Talimat verildi, şu anda arazi seçimi yapılıyor. Bölgenin patlayıcılardan temizlenmesi için çalışmalar yapılacak. Bu yıl içinde havaalanı tamamlanmış olacak, en azından kalkış ve iniş pistleri hazır olacak" ifadelerini kullandı.

Aliyev, Fuzuli'ye inşa edilecek havaalanının yabancı konukları Şuşa kentine davet etme imkanı sunacağını vurguladı.