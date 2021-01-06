2021'in başlıca küresel riskleri açıklandı

Eurasia Group danışmanlık şirketi, 2021 yılında dünyanın karşılaşacağı 10 riski listeledi.

Listenin ilk sırasında 'bölünmüş Amerika' gösterilirken uzmanların görüşüne göre, Joe Biden'ın iktidara gelmesiyle ABD nüfusunun yaklaşık yarısının her yeni başkanı gayri meşru olarak göreceği bir çağ başlıyor.

Yeni yılın ikinci başlıca riski, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını. Eurasia Group uzmanları, aşılama bağlamında toplumdaki zengin-fakir şeklindeki tabakalaşmanın daha da büyüyeceği, bunun da birçok ülkede karışıklıklara yol açacağı tahmininde bulundu.

Üçüncü sırada iklim değişikliğine karşı mücadele yer aldı. İklim değişikliğinin uluslararası rekabete yol açacağı ifade edildi.

2021’in temel küresel riskleri arasında ayrıca şunlar gösterildi: ABD-Çin geriliminin artması, uluslararası veri aktarmadaki zorluklar, dijital alanda küresel çatışma olasılığı, Türkiye’de politik sonuçlara yol açabilecek ekonomik sorunlar, düşük petrol fiyatları nedeniyle Orta Doğu ülkelerindeki ekonomik gerileme, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in planlanan istifası, Kovid-19 salgını ile bazı ülkelerdeki seçimler nedeniyle Latin Amerika’daki politik ve sosyal kriz.