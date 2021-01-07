İngiltere’den Brexit sonrası Kırım yaptırımlarına gevşetme

Birleşik Krallık Bakanlar Kabinesi’nin internet sitesinde yayınlanan karar metninde, İngiliz gemilere Kırım’ın Kerç, Yalta ve Yevpatoriya limanlarında alınan liman hizmetleri için ödeme yapmalarına izin verildiği ifade edildi. Ayrıca Devlet Hidrografya Servisi’nin Kırım şubesi ile Kırım Deniz Limanları terminalinden alınan hizmetler için ödeme yapılmasına uygulanan yasak da kalkıyor.

Karar, 1 Ocak’ta yürürlüğe girdi.

Açıklamada, Kırım Deniz Limanları’na hizmetlerinden dolayı ödeme yapmayı planlayan kişilerin İngiltere Mali Yaptırım Uygulama Bürosu’nu (OFSI) bilgilendirmesi gerekiyor.

Yaptırım, 2014 yılında Avrupa Birliği tarafından Kırım’ın Rusya’ya katılmasının ardından uygulanmıştı. İngiltere, Brexit’ten sonra Avrupa Birliği’nin yaptırımlarını gözden geçirme hakkını elde etmişti.