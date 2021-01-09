Endonezya'da iç hat seferi yapan bir yolcu uçağıyla irtibat kesildi, arama çalışması sürüyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, içinde 50'den fazla kişinin bulunduğu Sriwijaya Air'e ait bir yolcu uçağı, kalkışından 4 dakika sonra radardan kayboldu.

Uçak, Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan, Batı Kalimantan bölgesindeki Pontianak'a gitmek üzere hareket etmişti.

Metro TV, uçağın Boeing B737-500 tipi olduğunu bildirdi.

Endonezyalı havayolu Sriwijaya Air'dan yapılan açıklamada, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Uçuş takip sitesi FlightRadar24'e göre, uçak bir dakikadan daha kısa sürede 10.000 fitten fazla alçaldı.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

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