Kırgızistan referandum için sandık başında

Kırgızistan’da halk ülkenin yeni devlet başkanını seçmek ve yönetim biçimin belirlenmesine yönelik referandum için oy kullanmaya başladı. Yerel saatle 08.00’de 2 bin 474 sandık açıldı.

Kırgızistan’da seçmenler erken devlet başkanlığı seçimleri ve yönetim biçiminin belirlenmesine yönelik referandum için sandık başına gitti.

Vatandaşların oy kullanması için 2 bin 474 sandık açıldı. Bunlardan 48’i yurtdışında bulunuyor. Yaklaşık 6 milyon 500 bin nüfuslu ülkede, seçmen listesinde 3 milyon 563 bin 574 kişi mevcut. Yurtdışında oy kullanabilecek seçmen sayısı da 49 bin 479.

Kırgızistan devlet başkanlığı görevi için 17 aday yarışıyor. Bunlar arasında ekim ayında parlamento seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili olarak gerçekleşen protestolar sonrasında iktidara gelenvar. ‘Bütün Kırgızistan’ partisi lideri Adahan Madumarov, eski Devlet Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Abdil Segizbayev ve eski Anayasa Mahkemesi üyesi Klara Sooronkulova da adaylar arasında yer alıyor.

Oyların yarısından bir fazlasını alan aday seçilmiş sayılacak, aksi halde en yüksek oyu alan iki aday ikinci turda yarışacak.

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurcan Şayldabekova, yurtdışındaki vatandaşların seçimlere aktif katılımını beklediklerini söyledi.

Uluslararası gözlemcilerin gözetimi ve sıkı salgın tedbirleri eşliğinde bir seçim

Salgın nedeniyle tüm sandıklarda gerekli tedbirler alındı. Vatandaşlara maske ve dezenfektan sağlanacak, sosyal mesafe kurallarına uyulmasına dikkat edilecek, oy kullanılan yerler belirli aralıklarla dezenfekte edilecek.

Seçimleri 44 ülke ve 30’u aşkın uluslararası kuruluştan 300’den fazla uluslarası gözlemci takip edecek.

Sandık başındaki görevliler tarafından seçmene verilen iki pusulada, 17 aday ve ‘hepsine karşı’ seçeneği ile 2010 yılından bu yana parlamenter sistemle yönetilen ülkenin yönetim şeklinin belirlenmesi için ‘devlet başkanlığı’, ‘parlamenter sistem’ ve ‘hepsine karşı’ seçeneği yer alıyor.

Kırgızistan'da, 4 Ekim'deki parlamento seçimlerinden sonra başlayan protestoların ardından Merkez Seçim Komisyonu 6 Ekim’de seçim sonuçlarını geçersiz ilan etmişti. Parlamento seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Devlet Başkanı Ceenbekov 15 Ekim'de görevinden istifa etmişti.

5-6 Ekim'de yaşanan protesto olayları sırasında cezaevinden çıkarılan Milliyetçi Ata Yurt Partisi eski milletvekili Caparov, başbakan ve Ceenbekov'un istifa etmesinin ardından bu görevleri üstlenmişti.