Kırgızistan'da başkanlık seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre Sadır Japarov kazandı

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Nurjan Şaildabekova, düzenlediği basın toplantısında, ülke içinde bulunan 2 bin 474 oy sandığında oy verme işlemlerinin tamamlandığını ve oyların yüzde 96,73’ünün sayıldığını söyledi.

Ülkede kayıtlı 3 milyon 563 bin 574 seçmenin bulunduğunu aktaran Şaildabekova, cumhurbaşkanlığı seçimi ve referandumda 1 milyon 339 bin 638 seçmenin oyunu kullandığını, bunun da yüzde 37,59'a tekabül ettiğini belirtti.

Şaildabekova, kesin olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 79,27'sini alan Sadır Japarov'un seçimleri önde götürdüğü bilgisini paylaştı.

Japarov’un en yakın rakibi eski Meclis Başkanı Adahan Madumarov, yüzde 6.71 ile kendisini takip ediyor. Oyların yüzde 2.34’ünü alan üçüncü isimse Babırjan Tolbayev.

Ayrıca yönetim biçimin belirlenmesine yönelik referanduma katılan kişilerin çoğu, devlet başkanlığı yönetim sistemini destekledi. Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre oyların yüzde 96.36’sı sayıldıktan sonra bu yönetim şeklini seçmenlerin yüzde 81.26’sı destekledi, mevcut sistemde kalınmasını isteyenlerin oy oranı ise yüzde 10.86’da kaldı.