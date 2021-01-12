Azerbaycan, Karabağ’da ölen asker sayısını 2 bin 841 olarak revize etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da ölen asker sayısını 2 bin 841 olarak revize etti, ayrıca 64 askerin kayıp olduğu belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “27 Eylül – 10 Kasım 2020 Vatan Muharebesi’nde şehit olan” ve 11 Ocak 2021’e kadar defnedilen 2 bin 841 Azeri askerlerinin listesini yayınladı.

Ayrıca 64 askerin kayıp olduğu ifade edilen açıklamada, kayıp askerleri arama ve kimliklerini tespit etme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.