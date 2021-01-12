Karabağ’ın kalkındırılması ile ilgili çalışma grubu ilk toplantısını 30 Ocak’a kadar yapacak

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ın kalkındırılması amacıyla kuracağı ortak çalışma grubunun ilk toplantısını 30 Ocak’a kadar yapacağı öğrenildi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Kremlin’de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından kabul edilen ortak açıklamada, Dağlık Karabağ’ın altyapısının geliştirilmesi ile ilgili ortak çalışma grubunun ilk toplantısını 30 Ocak’a kadar yapacağı belirtildi.

Açıklama metninde, “Çalışma grubu, ilk toplantıyı 30 Ocak 2021'e kadar gerçekleştirecek ve sonuçlarına istinaden, Bildirinin 9. maddesinin uygulanmasından doğan ana çalışma alanlarının bir listesini oluşturacak, demiryolu ve karayolu ulaşımını öncelikli olarak belirleyecek, ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun mutabakatı ile kararlaştırılan diğer alanları belirleyecek” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın bir diğer maddesindeyse, “Çalışma grubunun eş başkanları, ana faaliyet alanlarının uygulamasına geçmek amacıyla, tarafların yetkili makamları ile kuruluşlarının yetkilileri arasından bu alanlardaki uzman alt gruplarında yer alacak kişileri onaylayacak. Uzman alt grupları, çalışma grubunun toplantısından sonraki bir ay içinde, taraflarca en üst düzeyde uygulanması ve onaylanması için gerekli kaynakların ve faaliyetlerin gerekçelerini içeren bir proje listesi sunacak” denildi.

Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации 🔗 https://t.co/4EWINRvlwY pic.twitter.com/QmWhl6reSc — ПосольствоРФвAрмении (@rusembassyARM) January 11, 2021

​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Kremlin'de bugün düzenlenen Dağlık Karabağ konulu toplantının ardından Rus lider, Dağlık Karabağ'da ekonomi ve ulaşım altyapısıyla ilgili sorunların çözümü için üç ülkenin başbakan yardımcıları düzeyinde bir çalışma grubu kuracaklarını belirtmişti.

Çalışma grubunun en kısa zamanda Dağlık Karabağ’ın kalkındırılması ile ilgili planları sunması gerekecek.