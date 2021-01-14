Resmen tanınmayan Karabağ yönetimi ateşkesin ihlal edildiğini öne sürdü, Azerbaycan yalanladı

Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetimi, Azerbaycan ordusunun bölgedeki ateşkesi bozduğunu iddia etti. Bakü, ihlal iddialarını tekzip etti.

Resmen tanınmayan Karabağ'ın savunma yönetimi, Azeri tarafının Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal ettiğini ve bunun sonucunda bir askerin yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azeri ordusunun ateşkesi ihlal ettiğine dair bilgiyi reddetti.

Bakanlık, "Azeri ordusu, 10 Kasım 2020'de kabul edilen üçlü ateşkes açıklamasına bağlılığını koruyor. Azerbaycan ordusu tarafından herhangi bir ateşkes ihlali yapılmadı" ifadelerini kullandı.